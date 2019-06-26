البطاطس بـ 4 جنيهات.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق الجملة اليوم

القاهرة- مصراوي:

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، في سوق العبور، خلال تعاملات اليوم الأربعاء عند مستوى أسعار، أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 1.5 جنيه و4 جنيهات، وسعر كيلو البطاطس بين 3 و4 جنيهات، وسعر كيلو البصل بين 2.5 و3.75 جنيه.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.

البطاطس بين 3 و4 جنيهات.

البصل بين 2.5 و3.75 جنيه.

الكوسة بين 1.5 جنيه و2.5 جنيه.

الفاصوليا بين 6 و9 جنيهات، بزيادة جنيه.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين جنيهين و4 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين جنيهين و5 جنيهات.

الملوخية بين جنيهين و4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.5 جنيه و2.5 جنيه.

البامية بين 9 جنيهات و15 جنيها.

القلقاس بين 5 و9 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

الليمون البلدي بين 20 و30 جنيها.

كانتالوب بين جنيهين و4.5 جنيه.

بطيخ (4: 6 كيلو جرامات) بين 12 و18 جنيها.

خوخ بلدي عريشي بين 3 و9 جنيهات.

مانجو عويس بين 20 و30 جنيها.