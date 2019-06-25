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    تراجع البطلي والبوري.. أسعار السمك في سوق الجملة اليوم

    11:30 ص الثلاثاء 25 يونيو 2019
    تراجع البطلي والبوري.. أسعار السمك في سوق الجملة اليوم

    سمك

    كتبت- دينا خالد:

    انخفض سعر كيلو البلطي والبوري، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بأسعار الأمس الإثنين.

    تراجع سعر كيلو السمك البلطي اليوم، جنيها واحدا، ليتراوح بين 32 و35 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي بين 55 و65 جنيها.

    وانخفض سعر كيلو السمك البوري، جنيها واحدا خلال تعاملات اليوم إلى 39 و45 جنيها، وسعر كيلو السمك الفليه البلطي بين 30 و90 جنيها.

    وبلغ سعر كيلو الكابوريا بين 30 و150 جنيها، وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 90 و190 جنيها.

    أسعار السمك السمك البطلي سوق الجملة

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