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    تراجع الكوسة والخيار.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور

    11:31 ص الثلاثاء 25 يونيو 2019
    تراجع الكوسة والخيار.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور

    خضار

    كتبت- دينا خالد:

    تراجع سعر الكوسة والخيار البلدي، بنحو 50 قرشا، في سوق العبور خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بأسعار الأمس بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق

    وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 1.5 جنيه و4 جنيهات، وسعر كيلو البطاطس بين 3 و4 جنيهات، وسعر كيلو البصل بين 2.5 و3.75 جنيه.

    ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوقالعبور.

    أسعار الخضروات:

    الطماطم بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.

    البطاطس بين 3 و4 جنيهات.

    البصل بين 2.5 و3.75 جنيه.

    الكوسة بين 1.5 جنيه و2.5 جنيه، بتراجع 50 قرش.

    الفاصوليا بين 5 و9 جنيهات.

    الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

    الفلفل الرومي البلدي بين جنيهين و4 جنيهات.

    الفلفل الحامي البلدي بين جنيهين و5 جنيهات.

    الملوخية بين جنيهين و 4 جنيهات.

    الخيار البلدي بين 1.5 جنيه و2.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

    البامية بين 9 جنيهات و15 جنيها.

    القلقاس بين 5 و 9 جنيهات.

    أسعار الفاكهة:

    الليمون البلدي بين 20 و30 جنيها.

    كانتالوب بين جنيهين و4.5 جنيه.

    بطيخ (4 : 6 كيلو جرامات) بين 12 و18 جنيها.

    خوخ بلدي عريشي بين 3 و9 جنيهات.

    مانجو عويس بين 20 و30 جنيها.

    أسعار الخضروات سوق العبور أسعار الفاكهة

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