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    إنشاء مركز معلومات احتياطي دائم للبنك المركزي

    04:00 م الإثنين 24 يونيو 2019
    إنشاء مركز معلومات احتياطي دائم للبنك المركزي

    البنك المركزي

    كتبت- منال المصري:

    كشف البنك المركزي عن إنشاء مركز معلومات احتياطي دائم له كبديل لمركز المعلومات الرئیسي الحالي بمبنى شارع الجمھوریة بالقاھرة، لیتم استخدامه في حالة عدم توافر الخدمة من المركز الرئیسي الحالي وذلك لضمان استمراریة تقدیم الخدمة.

    وقال المركزي في التقرير السنوي لعام 2017-2018، والمنشور على موقعه الإلكتروني، إن الشركة المنفذة للمشروع انتهت من أعمالھا، وتم الاستلام الابتدائي للمشروع والبدء في تركیب الأجھزة والمعدات التكنولوجیة اللازمة لتشغیل الموقع.

    وأضاف البنك أن مشروع تورید وتركیب وتشغیل وصیانة رخص وبرامج شركة مایكروسوفت یھدف إلى تطویر أداء وزیادة فاعلیة وإنتاجیة موظفي البنك من خلال إتاحة أحدث التقنیات والتطبیقات المستخدمة عالمیاً، وكذا تقنین وترخیص وضع الأجھزة الخاصة غیر المرخصة بالبنك وبالتالي تجنب مخاطر تشغیل وتعطیل العمل.

    وذكر أنه تم الاتفاق على خطة عمل المشروع والبدء في تنفیذھا، حیث تم الانتھاء من وضع التصمیم النھائي لأربعة أنظمة، كما تم إجراء تحدیث نظام البرید الإلكتروني (Exchange Server) من إصدار 2003 إلى إصدار 2010 بنجاح لعدد 1770 موظفا، وتم الانتھاء من التحدیث بالكامل في أكتوبر 2018، بحسب التقرير.

    البنك المركزي مركز معلومات احتياطي برامج شركة مايكروسوفت

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