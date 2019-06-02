كيف تحمي حسابك المصرفي من السرقة أو الاحتيال؟

كتبت- منال المصري:

حذرت بعض البنوك العاملة في مصر، عملاءها بعدم الإدلاء بأي معلومات عن حساباتهم المصرفية تجنبًا لوقوعهم في محاولات النصب والاحتيال من مجهولين.

ووجهت بنوك الأهلي ومصر وكريدي أجريكول والعربي الأفريقي، تحذيرًا عبر صفحاتها الرسمية على فيسبوك أو من خلال الخط الساخن، قالت فيها إنها رصدت تلقي العملاء رسائل وهمية باسم البنك تطلب منهم بعض المعلومات على حساباتهم المصرفية والبطاقة الائتمانية لفوزهم بجائزة.

ويقدم مصراوي 7 نصائح يمكنك اتخاذها تجنبًا لسرقة حسابك المصرفي:

1- عدم إطلاع أي شخص على الأرقام الثلاثة المدونة في ظهر البطاقة الائتمانية، حيث تستخدم هذه الأرقام في سرقة الحساب عبر الإنترنت.

2- حماية كلمة المرور من إطلاع أي شخص، تحسبا لسرقة الحساب عبر ماكينات الصراف الألي أو الإنترنت.

3- عدم الإدلاء بالأرقام التعريفية 16، المدونة على وجه البطاقة الائتمانية.

4- عدم التعامل مع العناوين الإلكترونية "الإيميل" المجهولة التي تطلب بعض المعلومات عن الحساب البنكي للعميل للفوز بجوائز مالية أو رحلات سفر.

5- عدم إدخال بيانات البطاقة الائتمانية على بعض التطبيقات الإلكترونية التي يتم استخدامها في طلب بعض الخدمات مثل سيارة أجرة أو مأكولات أو ملابس وفي هذه الحالة يفضل استخدام الكارت مسبق الدفع.

6- فحص ماكينات الصراف الآلي القائمة في الشارع قبل إدخال البطاقة الائتمانية، تحسبا لتركيب جسم غريب بالماكينة مثل جهاز ريدر أو كاميرا صغيرة لسرقة بيانات البطاقة.

7- الاتصال بالخط الساخن التابع للبنك الذي يتعامل معه العميل لإيقاف استخدام البطاقة في حال فقدانها تجنبا لسرقة الحساب.

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