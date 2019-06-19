الدولار يرتفع عالميا قرب أعلى مستوى في أسبوعين

القاهرة- وكالات:

حوم اليورو قرب أقل مستوى في أسبوعين مقابل الدولار، اليوم الأربعاء مع انتظار المستثمرين لمعرفة ما إذا كان مجلس الاحتياطي الاتحادي سيقتفي أثر المركزي الأوروبي ويميل إلى التيسير فيما يخص أسعار الفائدة والتحفيز مستقبلا، بحسب وكالة رويترز.

ودعم التحول في موقف رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي بشأن التيسير، أمس الثلاثاء الحديث عن موجة عالمية من برامج التحفيز من جانب البنوك المركزية، مما أدى لصعود الأسهم والسندات والسلع الأولية، لكن تحركات العملة كانت أقل.

ومن المقرر أن يصدر مجلس الاحتياطي الاتحادي بيانه بشان السياسة النقدية في الساعة 1800 بتوقيت جرينتش، يعقبه مؤتمر صحفي لرئيس المجلس جيروم باول، وفقا للوكالة.

ولم يطرأ تغير يذكر على اليورو ليستقر عند 1.1195 دولار في التعاملات المبكرة في لندن، بعدما هبط لأقل مستوى في أسبوعين عند 1.1181 دولار، أمس الثلاثاء بعد كلمة دراجي التي تميل للتيسير.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات المنافسة، عند 97.621 بعد أن سجل أعلى مستوي في أسبوعين، أمس الثلاثاء.

وصعد الين 0.2% إلى 108.28 ين للدولار، ما يشير إلى استمرار حذر المستثمرين.

ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الجنيه الاسترليني بعد تأكيد تصدر بوريس جونسون سباق زعامة حزب المحافظين، وفقدت العملة البريطانية 0.1% في أحدث المعاملات لتصل إلى 1.2547 دولار.