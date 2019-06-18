الحكومة تجمع 70% من الإيرادات المستهدفة في الموازنة خلال 10 أشهر

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت بيانات التقرير الشهري لوزارة المالية، عن شهر مايو، أن الإيرادات التي جمعتها الخزانة العامة خلال أول 10 أشهر من العام المالي الجاري وصلت إلى نحو 69.4% من الإيرادات المستهدفة في الموازنة العامة للدولة في نفس العام.

وبحسب بيانات تقرير المالية الصادر مؤخرا، سجلت إيرادات الدولة خلال أول 10 أشهر من العام المالي 2018-2019 نحو 686.8 مليار جنيه، بينما تستهدف الحكومة جمع 989.2 مليار جنيه خلال 12 شهرا.

وجمعت الحكومة 550.3 مليار جنيه إيرادات ضريبية خلال الفترة من أول يوليو 2018 وحتى نهاية أبريل 2019 وهو ما يمثل نحو 71.4% من إجمالي الإيرادات الضريبية التي تستهدف الحكومة تحصيلها في العام المالي الجاري.

وحققت الحكومة إيرادات غير ضريبية بقيمة 136.5 مليار جنيه خلال أول 10 أشهر من العام الجاري وهو ما يمثل 62.3% من إجمالي الإيرادات غير الضريبية المستهدفة خلال العام والتي تصل إلى 218.9 مليار جنيه.

وعلى مستوى المصروفات، سجلت الحكومة مصروفات بقيمة 982.5 مليار جنيه في أول 10 أشهر من العام المالي 2018-2019، وهو ما يمثل 69% من إجمالي المصروفات التي تستهدف الحكومة إنفاقها بموازنة العام الجاري.

وصرفت الحكومة حوالي 218.6 مليار جنيه على الأجور وتعويضات العاملين خلال أول 10 شهور من العام الجاري وهو ما يصل إلى 80.9% من 270.1 مليار جنيه إجمالي المخصص للأجور والتعويضات في العام المالي كله.

وأنفقت الحكومة 351.3 مليار جنيه على فوائد الديون في أول 10 أشهر من العام المالي الجاري وهو ما يمثل 64.9% من إجمالي المخصص للفوائد خلال العام والبالغ 541.3 مليار جنيه.

ووصل ما أنفقته الحكومة على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية خلال أول 10 أشهر من العام المالي 2018-2019، إلى 202.8 مليار جنيه وهو ما يمثل 61.8% من إجمالي المخصص لهذا الباب خلال العام كله، والبالغ 328.3 مليار جنيه.

وأنفقت الحكومة 99.4 مليار جنيه على الاستثمارات من الخزانة العامة خلال أول 10 أشهر من العام الجاري وهو ما يصل إلى 66.9% من المخصص من الحكومة للاستثمارات من الخزانة في هذا العام والبالغ 148.5 مليار جنيه.

وصرفت الحكومة 48.9 مليار جنيه على شراء السلع والخدمات خلال أول 10 أشهر من عام 2018-2019 بما يمثل 81.4% من المخصص لهذا الباب بقيمة 60.1 مليار جنيه.

ووصلت قيمة ما أنفقته الحكومة على باب المصروفات الأخرى في الموازنة إلى 61.5 مليار جنيه في أول 10 أشهر من العام الجاري بما يمثل 81.2% من المخصص لهذا الباب في موازنة العام والبالغ 75.7 مليار جنيه.