مصر تبحث نقل خبراتها في اجتماع مجلس إدارة اتحاد البريد الأفريقي

كتب- محمد علاء الدين:

تشارك الهيئة القومية للبريد في أعمال الدورة الـ 38 لمجلس إدارة اتحاد البريد الأفريقي الشامل بعاصمة بوركينا فاسو "واجادوجو" بوفد يرأسه عصام الصغير رئيس مجلس إدارة البريد المصري وذلك خلال الفترة من 17 إلى 19 يونيو الجاري، بحسب بيان من الهيئة اليوم الثلاثاء.

وقال عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد والنائب الأول لرئيس مجلس إدارة اتحاد البريد الأفريقي، إن هذه الاجتماعات ستتناول العديد من الموضوعات التي تخص مستقبل العمل البريدي بأفريقيا مثل وضع خطط تهدف إلى الارتقاء بالبنية التحتية اللازمة لتنفيذ التحول الرقمي بالإدارات البريدية الأفريقية.

وأضاف أن من بين هذه الموضوعات كيفية نقل التجربة المصرية الرائدة لكافة البلدان الأفريقية، واستعراض البرامج التدريبية التي قدمها البريد المصري للدول الأفريقية خلال الفترة الماضية.

وبحسب البيان، يناقش الاجتماع تفعيل القرارات التي اتخذتها الدورة الاستثنائية لمؤتمر المفوضين للاتحاد في يوليو 2018، واعتماد ميزانية العام المالي المنتهي، والاتفاق على ميزانية الاتحاد للعام القادم، واستعراض نظام المساهمة الجديد في ميزانية الاتحاد، وتفعيل الهيكل الجديد لأمانة الاتحاد.

كما سيتم مناقشة الاستعداد للمؤتمر الاستثنائي للاتحاد البريدي العالمي للأجور يومي 24 و25 سبتمبر 2019 بجنيف، بالإضافة إلى مناقشة شروط الترشح لمنصب الأمين العام ومساعد الأمين العام خلال مؤتمر المفوضين العام القادم في زيمبابوي.

وقال عصام الصغير إن "مشاركة مصر في مثل هذه الاجتماعات تهدف إلى استعادة الدور الريادي للبريد المصري بأفريقيا، ونقل خبراتنا في مجالات تقديم الخدمات البريدية واللوجستية وتطبيق الشمول المالي إلى مختلف البلدان الشقيقة".

وتستضيف مصر أعمال المؤتمر الاستراتيجي البريدي للمنطقة العربية الذي ينظمه البريد المصري، إلى جانب أعمال اللجنة العربية الدائمة للبريد وذلك خلال الفترة من 21 إلى 25 يوليو المقبل.