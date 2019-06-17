البنك الأهلي يخطط لإطلاق موبايل أبلكيشن خلال العام الجاري

كتبت منال المصري ومصطفي عيد:

قال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري إن البنك يخطط لإطلاق موبايل أبلكيشن خلال العام الجاري بهدف مساعدة العملاء على إجراء عمليات مصرفية باستخدام الموبايل.

وأضاف في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر سيملس شمال أفريقيا أن محفظة ودائع البنك تجاوزت 1.2 تريليون جنيه حتى الآن موضحا أن أرباح البنك في النصف الأول من العام الجاري بلغت 9 مليارات جنيه.

وأوضح أن محفظة القروض بالبنك تبلغ 530 مليار جنيه حتى الآن موضحا أن إجمالي مبيعات البنك للشهادات الادخارية تجاوزت 550 مليار جنيه حتى الآن.

وبحسب أبو الفتوح فإن البنك محفظة الديون المتعثرة تبلغ 9 مليارات جنيه، مستهدفا إجراء تسويات بقيمة 1.5 مليار جنيه لتصل المحفظة إلى 7.5 مليار جنيه في نهاية يونيو الجاري.

وقال أبو الفتوح إن البنك وافق على رأسمالة جزء من مديونية شركة أركو ستيل، التي يستحوذ على نسبة 51% من إجمالي رأسمال الشركة.

وأضاف أن إجمالي مديونية شركة أركو ستيل تبلغ 3 مليارات جنيه تقريبا وجاري حاليا إسقاط جزء من المديونية مقابلة دخول البنك في رأس مال الشركة.