المركزي يوقع مذكرتي تفاهم مع الرقابة المالية والتضامن الاجتماعي

كتب- مصطفى عيد ومنال المصري:

شهد مؤتمر سيملس شمال أفريقيا 2019، اليوم الاثنين، توقيع مذكرة تفاهم بين البنك المركزي ووزارة التضامن الاجتماعي لاستخدام منظومة الدفع الإلكتروني في نشر منظومة الحماية الاجتماعية.

كما شهد المؤتمر توقيع مذكرة تفاهم أخرى بين البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية لتوفير بيئة حاضنة لمتابعة الشركات الجديدة في مجال التكنولوجيا المالية ومراقبة ومتابعة التشريعات وتطبيقها وإذا ما كانت تحتاج من تطوير.

ويعقد المؤتمر على مدار يومين وافتتحه اليوم مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحضور طارق عامر محافظ البنك المركزي، وعدد من الوزراء.