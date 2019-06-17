  • عاجل:أسعار الذهب في مصر تتراجع.. والجرام يفقد 3 جنيهات

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    تذاكر المترو انتخابات الغرفة التجارية هجمات ناقلات النفط أسعار الليمون الثانوية العامة الطقس أمم أفريقيا 2019 الاحتجاجات في السودان

    المركزي يوقع مذكرتي تفاهم مع الرقابة المالية والتضامن الاجتماعي

    11:46 ص الإثنين 17 يونيو 2019
    المركزي يوقع مذكرتي تفاهم مع الرقابة المالية والتضامن الاجتماعي

    خلال توقيع مذكرات التفاهم بين المركزي والرقابة الم

    كتب- مصطفى عيد ومنال المصري:

    شهد مؤتمر سيملس شمال أفريقيا 2019، اليوم الاثنين، توقيع مذكرة تفاهم بين البنك المركزي ووزارة التضامن الاجتماعي لاستخدام منظومة الدفع الإلكتروني في نشر منظومة الحماية الاجتماعية.

    كما شهد المؤتمر توقيع مذكرة تفاهم أخرى بين البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية لتوفير بيئة حاضنة لمتابعة الشركات الجديدة في مجال التكنولوجيا المالية ومراقبة ومتابعة التشريعات وتطبيقها وإذا ما كانت تحتاج من تطوير.

    ويعقد المؤتمر على مدار يومين وافتتحه اليوم مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحضور طارق عامر محافظ البنك المركزي، وعدد من الوزراء.

    البنك المركزي وزارة التضامن الاجتماعي هيئة الرقابة المالية

    الخبر التالى:

    الدولار يرتفع عالميًا إلى أعلى مستوى له في أسبوعين
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان