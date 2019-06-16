أرباح بنك القاهرة تقفز 200% في الربع الأول من 2019

كتبت- منال المصري:

قال بنك القاهرة في بيان اليوم الأحد، إنه حقق ارتفاعا في صافي الأرباح بعد الضرائب خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 200% مقارنة بنفس الفترة من عام 2018.



وأضاف البنك أنه سجل صافي أرباح بعد الضرائب بقيمة مليار و218 مليون جنيه في الربع الأول من عام 2019 مقابل 407 ملايين جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وذكر البنك أن أرباحه قبل خصم الضرائب وصلت خلال الربع الأول من العام الجاري إلى مليار و505 ملايين جنيه مقابل 921 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2018.

وبلغ إجمالي أصول البنك 176 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، بنسبة زيادة 5% مقارنة بديسمبر 2018، وارتفع إجمالي محفظة القروض بواقع 3.3 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2019 لتصل إلى 69 مليار جنيه، وبنسبة زيادة 5% مقارنة بعام 2018، وفقا للبيان.

وأشار البنك إلى ارتفاع محفظة قروض الشركات بنسبة 4.8% خلال الربع الأول من العام، وحققت محفظة التجزئة المصرفية معدلات نمو وصلت إلى 5.1%، وارتفعت محفظة القروض الصغيرة والمتوسطة بنسبة 8.5%.

وارتفعت الودائع ببنك القاهرة بواقع 7 مليارات جنيه خلال الربع الأول من عام 2019، لتصل إلى 138 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، وبنسبة زيادة 5% مقارنة بديسمبر 2018.

وقال البنك إن صافي الدخل من العائد حقق زيادة بنسبة 58% خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الربع من عام 2018، ليصل إلى 2 مليار جنيه في الربع الأول، كما ارتفع صافي الدخل من الاتعاب والعمولات بنسبة 53% ليصل إلى 333 مليون جنيه.



وكان بنك القاهرة أعلن خلال شهر أبريل الماضي عن إطلاق الهوية والعلامة التجارية الجديدة، حيث ترتكز محاور التطوير على بناء بنية تحتية قوية، وتنفيذ مشروعات الإنترنت والموبايل البنكي للشركات والأفراد وتطوير منتجات البنك الإلكترونية، وإطلاق منتجات وخدمات مصرفية جديدة، كما يخطط لافتتاح 30 فرعا جديدا بالهوية المستحدثة.