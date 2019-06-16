التخطيط تحتفل بتخريج أولى دفعات برنامج إتقان مهارات العمل لرواد الأعمال

إقبال كبير على الإدلاء بالأصوات في انتخابات الغرفة التجارية بالقاهرة

قاهرة- مصراوي:

احتفلت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بتخريج الدفعة الأولى من برنامج "إتقان مهارات العمل لرواد الأعمال"، والذي يتم بالتعاون بين الوزارة ممثلة في مشروع رواد 2030 والجامعة الامريكية بالقاهرة.

وبحسب بيان من وزارة التخطيط اليوم الأحد، حضر حفل التخريج غادة خليل، مدير مشروع رواد 2030، ونهى كريم المدير التنفيذي لكلية ريادة الأعمال بالجامعة الأمريكية.

وقالت وزارة التخطيط إن برنامج "إتقان مهارات العمل لرواد الأعمال" يتم تنفيذه في إطار رؤية مشروع "رواد 2030" والذي يسعى إلى تحفيز وإثراء ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في مصر.

وأضافت أن ذلك يأتي عبر وضع منظومة متكاملة لريادة الأعمال بحيث تصبح ركيزة أساسية لتطبيق رؤية مصر 2030 الهادفة إلى أن يكون المجتمع المصري بحلول عام 2030 مجتمعاً مبدعًا ومبتكرًا ومنتجًا للعلوم والتكنولوجيا والمعارف، ويتميز بوجود نظام متكامل يضمن القيمة التنموية للابتكار والمعرفة، ويربط تطبيقات المعرفة ومخرجات الابتكار بالأهداف والتحديات الوطنية.

وذكرت الوزارة أن البرنامج التدريبي قدم مجموعة متنوعة من الدورات التدريبية في مجالات إدارة المشروعات، وإدارة المخاطر، وإدارة التسويق، وإدارة العمليات والجودة، وتشجيع الابتكار، والموارد البشرية لرجال الأعمال، والتمويل لغير المؤسسين الماليين والشركات الناشئة، وكذلك التمويل والتقييم للشركات الناشئة.

وأشارت غادة خليل مديرة مشروع رواد 2030 إلى أهداف مشروع رواد 2030 والبرنامج التدريبي والتي تمثلت في تأهيل الشباب وتنمية قدراتهم العملية، ودعم دور ريادة الأعمال في تنمية الاقتصاد الوطني، ومساعدة رواد الأعمال على إطلاق مشروعات جديدة وإدارة أعمالهم بفعالية.

وأوضحت أن البرنامج منح المتدربين المعرفة الأساسية اللازمة للنجاح في مختلف مجالات الشركات الناشئة، وتحفيز وإثراء ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في مصر، وتعجيل نمو رواد الأعمال ليصبحوا قادة السوق العالمي في المستقبل.

وقالت غادة خليل إن المشروع أطلق منحة ماجستير ريادة الأعمال بالتعاون مع جامعة كامبريدج وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، وبرنامجا آخر بالتعاون مع الجامعة الألمانية، بالإضافة إلى برنامج إتقان مهارات العمل لرواد الأعمال، وذلك في إطار الحرص على بناء منظومة علمية سليمة تهدف لرفع كفاءة قدرات وكفاءة الشباب من رواد الأعمال.

وأضافت أن مشروع رواد 2030 أطلق 17 مبادرة حتى الآن، وفرت نحو 312.5 ألف فرصة للشباب، كما تم إنشاء 9 حاضنات أعمال قدمت 1842 فرصة احتضان، فضلا عن المساهمة فب تدريب 5800 موظف حكومي في إطار خطة الإصلاح الإداري.

كما شارك المشروع في أكثر من 50 فاعلية خلال الفترة السابقة تم من خلالها التواصل مع أكثر من 21.4 ألف من الشباب للتعرف على أهداف مشروع رواد 2030 وكيفية المساهمة فى تحقيق