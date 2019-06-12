الرقابة المالية توافق على مزاولة الشورت سيلنج بالبورصة

كتبت- شيماء حفظي:

أصدر محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، قرارا بمنح أرقام لتداول الأوراق المالية الموافقة على مزاولة عمليات إقتراض الأوراق المالية بغرض البيع "الشورت سيلنج"، بحسب بيان من الهيئة اليوم الأربعاء.

وقالت الهيئة في بيانها، إن القرار يأتي في إطار جهود الهيئة لتفعيل منظومة اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع والمعروفة بـ "الشورت سيلنج" بهدف رفع قيم وأحجام التداولات بالسوق المصرية والعمل على زيادة السيولة بالبورصة.

ومن المتوقع أن تنتهي البنية التكنولوجية اللازمة تنفيذا تلك الآلية بين شركة مصر للمقاصة والبورصة وشركات السمسرة وأمناء الحفظ قريبا، بحسب البيان.

وأوضح البيان، أن تلك الآلية تقضي بأن يقوم العميل باقتراض بعض الأسهم من عميل آخر وبيعها مقابل فائدة محددة للمقرض، ويتعهد المقترض بأن يرد الأسهم المقترضة خلال فترة محددة من خلال إعادة شرائها مرة أخرى أو من خلال رصيد متاح، محققا بذلك أرباحا من فوارق أسعار البيع والشراء.

يذكر أنه في فبراير الماضي سبق وأن أصدر رئيس هيئة الرقابة المالية قراراً تنظيميا رقم (268) لسنة 2019 بشأن قواعد عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع لتفعيل الآلية وعلى أن تقوم كل من البورصة المصرية وشركة الإيداع المركزي بإعداد وتجهيز النظم الآلية والمتطلبات الفنية للعمل بآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع وإخطار الهيئة قبل تفعيل آلية الاقتراض بغرض البيع.