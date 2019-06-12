  • عاجل:نقل تردد "تايم سبورتس" الناقلة لأمم إفريقيا.. اعرف الجديد

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    أسعار الليمون الثانوية العامة الطقس أمم أفريقيا 2019 الاحتجاجات في السودان رئيس الكاف

    البورصة تتراجع مع نهاية تعاملات اليوم

    02:54 م الأربعاء 12 يونيو 2019
    البورصة تتراجع مع نهاية تعاملات اليوم

    البورصة المصرية

    كتبت- شيرين صلاح:

    انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.34% إلى مستوى 14158 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء.

    وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.12%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.05%.

    وسجلت تعاملات المصريين صافي بيع 372 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات العرب والأجانب صافي شراء 4 ملايين جنيه، و368 مليون جنيه على التوالي.

    وكان المؤشر الرئيسي للبورصة ارتفع بنسبة 0.4% بنهاية التعاملات أمس.

    البورصة المصرية مؤشر البورصة

    الخبر التالى:

    الرقابة المالية توافق على مزاولة الشورت سيلنج بالبورصة
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان