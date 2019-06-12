البورصة تتراجع مع نهاية تعاملات اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.34% إلى مستوى 14158 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.12%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.05%.

وسجلت تعاملات المصريين صافي بيع 372 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات العرب والأجانب صافي شراء 4 ملايين جنيه، و368 مليون جنيه على التوالي.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة ارتفع بنسبة 0.4% بنهاية التعاملات أمس.