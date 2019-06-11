مجلس التجارة والصناعة يعقد أول اجتماع له بعد إعادة تشكيله

كتبت- دينا خالد:

عقدت وزارة التجارة والصناعة اجتماعًا موسعًا مع مجلس التجارة والصناعة بعد إعادة تشكيله، والذي يضم كافة قيادات الوزارة إلى جانب ممثلين عن مجتمع الأعمال، بحسب بيان من الوزارة اليوم الثلاثاء.

ويتولى مجلس التجارة والصناعة، مهام توحيد الرؤى فيما يتعلق بتنفيذ سياسات واستراتيجيات الوزارة على المستويين المحلي والدولي، واستهدف اللقاء تفعيل دور المجلس في التنسيق بين كافة أجهزة الوزارة وهيئاتها، وفقًا لبيان الوزارة.

وأشارت الوزارة في بيانها، إلى أهمية دورية انعقاد المجلس لاستعراض أبرز القضايا الملحة على جدول أعمال الوزارة والأجندة الدولية، الأمر الذي يسهم في وضع تصورات بشأن القضايا الاقتصادية الكبرى قبل عرضها على وزير التجارة والصناعة ومن ثم وزراء المجموعة الاقتصادية لاتخاذ القرارات المناسبة.

وقال أعضاء المجلس، خلال الاجتماع، إن المجلس يمثل القناة الرئيسية لتحقيق الاتصال والترابط بين كافة هيئات الوزارة بهدف تفعيل منظومة العمل الجماعي لخدمة قطاعي الصناعة والتجارة الخارجية، بحسب البيان.

وأوضح أعضاء المجلس، أن عقد اجتماعات المجلس بصفة دورية يمثل ضرورة قصوى لمتابعة الملفات الفنية خاصة فيما يتعلق بالموضوعات المتشابكة بين أكثر من جهة سواء داخل الوزارة أو في وزارات أخرى الأمر الذي يسهم في تحقيق التنسيق والتكامل بين كافة الأجهزة وبما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد القومي.

أكد البيان على أهمية دور المجلس في بحث تأثير القرارات المختلفة على كل جهة على حدى وذلك لضمان عدم تضارب الاختصاصات وتوفير الوقت والإنفاق الحكومي بما يحقق رؤية وتوجهات الحكومة في تطوير منظومة الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال.

كانت وزارة الصناعة أصدرت قرارًا بإعادة تشكيل مجلس التجارة والصناعة برئاسة مستشار الوزير لشئون التجارة وعضوية رئيس قطاع مكتب الوزير والمستشار القانوني للوزارة، ورؤساء الهيئات والمصالح والقطاعات التابعة للوزارة إلى جانب مساعدي الوزير لشئون المتابعة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.

ونص القرار على أن يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية، وأن يقوم رئيس المجلس برفع تقرير إلى وزير التجارة والصناعة بنتائج عمل المجلس بصفة شهرية.