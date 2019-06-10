قيمته السوقية 1.7 مليون يورو.. كيف تخطط الحكومة لتطوير نادي غزل المحلة؟

كتبت- ياسمين سليم:

تعتزم وزارة قطاع الأعمال العام طرح نادي غزل المحلة، للشراكة مع مستثمر في صناعة الرياضة لتطويره.

وتخطط الوزارة لإنشاء شركة لإدارة نشاط كرة القدم في النادي بشكل مستقل عن الشركة المالكة له.

وتعود ملكية النادي، الذي يقع في مدينة المحلة الكبرى، لصالح شركة مصر للغزل والنسيج، المملوكة بالكامل لوزارة قطاع الأعمال العام.

ويعد النادي، واحدًا من أوائل أندية الشركات في مصر، حيث تأسس في عام 1936 أي بعد تأسيس الشركة بسنوات، وتقتصر عضويته على عمال الشركة حتى الآن.

"أحد أكبر أندية مدينة المحلة الكبرى جماهيرية ومساحة"، هكذا تعرف شركة مصر للغزل والنسيج، النادي على موقعها الإلكتروني.

وتبلغ مساحة النادي 45 فدانًا، كما يمتلك النادي استادًا لكرة القدم يتسع إلى 29 ألف متفرج، ويعد واحدًا من أكبر ملاعب منطقة الدلتا في مصر.

ويملك النادي ملاعب للكرة واليد والسلة والطائرة والتنس ومبنى حمام سباحة ونادي للرماية ونادي للكشافة، وفقًا للموقع الإلكتروني للشركة.

ويقدر موقع ترانسفير ماركت المعني بتقدير القيم السوقية للأندية، قيمة فريق كرة القدم في نادي غزل المحلة بنحو 1.73 مليون يورو خلال الموسم المنصرم.

ويلعب النادي حاليًا في دوري الدرجة الثانية الممتاز لكرة القدم، إلا أن هذا المركز لا يعكس تاريخ النادي الكروي الكبير، حيث يعد غزل المحلة، أحد الأندية القلائل الذين استطاعوا إحراز بطولة الدوري العام المصري لكرة القدم.

وأحرز النادي بطولة الدوري موسم 1972- 1973، وهو أول موسم بعد توقف الدوري لسنوات بسبب نكسة يونيو1967.

كما استطاع النادي الوصول إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا مرة واحدة عام 1974 إلا أنه خسر أمام فريق كارا برزافيل بطل الكونغو الديمقراطية.

ويعد النادي شريكًا لنادي بلدية المحلة في واحد من أشهر "الديربيات" في تاريخ مصر وهو ديربي المحلة أو "ديربي الفلاحين" كما جرى تسميته، نظرًا لشعبية الناديين في المدينة.

وفي مطلع الألفينات امتلك النادي قطاعًا مميزًا للناشئين، استطاع إخراج أكثر من لاعب مميز في كرة القدم، مثل وائل جمعة وأحمد المحمدي ومحمد عبد الشافي، ومحمد العتراوي، الذي حصل على المركز الثالث في كأس العالم للشباب عام 2001 مع منتخب مصر.

كيف تخطط الوزارة لتطوير النادي؟

تسعى وزارة قطاع الأعمال، إلى إنشاء شركة رياضية متكاملة يكون هدفها النهوض بفريق الكرة بالنادي، ليعود مرة ثانية للدوري الممتاز، مع تخريج ناشئين مميزين في كرة القدم من خلال إنشاء مدارس وأكاديميات رياضية متخصصة وفقا لقانون الرياضة الجديد.

ووضعت الوزارة تصورًا لتطوير نادي غزل المحلة، من خلال استغلال المساحات الواسعة له.

ويتضمن التصور الذي وضعته الوزارة، أن ينتفع المستثمر بأرض النادي بما فيها الملعب والاستاد، مقابل حق انتفاع لمدة 15 إلى 20 عامًا، على أن يتم تقييم مستحقات حق الانتفاع بمبلغ يضخه المستثمر لتطوير النادي.

وستكتفي الوزارة بالمشاركة بنسبة 24% أو 25% من الشركة مقابل أن يضخ المستثمر تمويلا لتطوير النادي.

"هذه الخطة معروضة الآن أمام وزير الرياضة وهو من سيبت في أمرها"، بحسب تصريحات لوزير قطاع الأعمال، هشام توفيق.

وبحسب تصريحات لوزير قطاع الأعمال هشام توفيق فإن ميزانية النادي لا تتجاوز حاليا 8 ملايين جنيه، بينما يحتاج إلى 35 مليون جنيه سنويا على الأقل.