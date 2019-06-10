أسعار الليمون تدفع التضخم الشهري للارتفاع 1% خلال شهر مايو

القاهرة- مصراوي:

دفعت أسعار الفاكهة واللحوم والدواجن، معدل التضخم الشهري للارتفاع 1% خلال شهر مايو الماضي مقابل 0.4% خلال شهر أبريل الماضي.

ويعني هذا أن معدل التضخم الشهري ارتفع للشهر الثالث على التوالي.

وقال بيان من جهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين إن هذا الارتفاع يرجع إلى ارتفاع أسعار الفاكهة بنسبة 18.1% نتيجة لارتفاع أسعار الليمون بنسبة 62.7% والموز بنسبة 32.5%.

وخلال الأيام الماضية صعدت أسعار الليمون بنسبة كبيرة حيث سجل الكيلو في بعض المناطق 100 جنيه، وأرجع مسؤولون هذا الارتفاع إلى نقص المحصول في السوق.

وبحسب البيان ارتفعت أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 3.6% خلال شهر مايو مقارنة بشهر أبريل، بسبب ارتفاع مجموعة الدواجن بنسبة 9.2% ومجموعة اللحوم الطازجة والمجمدة بنسبة 0.6%.

وصعدت أسعار مجموعة الأسمالك والمأكولات البحرية بنسبة 1.2% ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 1.3% ومجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 5.5% ومجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 0.8% ومجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 1.3%.

وسجل معدل التضخم السنوي ارتفاعًا بنسبة 13.2% خلال شهر مايو مقابل 12.5% خلال شهر أبريل.

وسجل التضخم السنوي قفزات كبيرة خلال عام 2017 تأثرًا بالإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة خلال العامين الماضيين ومن ضمنها تعويم الجنيه ورفع أسعار الطاقة عدة مرات، حيث بلغ التضخم ذروته في يوليو 2017 عند 34.2%، وهو أعلى معدل في نحو 3 عقود.

ولكن التضخم السنوي بدأ في التراجع بشكل ملحوظ بدءا من نوفمبر 2017 وحتى مايو 2018، قبل أن يعود للصعود مرة أخرى في يونيو الماضي مع رفع أسعار الوقود.

وتراجع معدل التضخم السنوي مرة أخرى على مدار شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين، ثم ارتفع مجددًا في شهري يناير وفبراير.

ويهدف البنك المركزي إلى أن يصل بمعدل التضخم السنوي إلى 9% (بزيادة أو انخفاض 3%) في المتوسط، خلال الربع الأخير من عام 2020.