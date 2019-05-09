المركزي: التضخم الأساسي يتراجع إلى 8.1% في أبريل

كتبت- شيماء حفظي:

قال البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، إن معدل التضخم الأساسي السنوي تراجع إلى 8.1% في أبريل الماضي مقابل 8.9% في مارس الماضي.

وأضاف المركزي في بيان، أن المعدل الشهري للتضخم الأساسي تراجع إلى 0.4% في أبريل 2019 مقابل 0.5% خلال مارس الماضي.

ولا يتضمن التضخم الأساسي سلعًا أسعارها سريعة التقلب مثل الفاكهة والخضراوات، أو التي أسعارها محددة إداريا.

وكان التضخم قفز بعد أن حررت مصر سعر صرف عملتها في نوفمبر 2016 ليبلغ مستوى قياسيا مرتفعا في يوليو 2017 بفعل تخفيضات دعم الطاقة، لكنه انحسر تدريجيا بعد ذلك.