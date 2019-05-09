فاو: 1.5% زيادة في أسعار الغذاء العالمية وتوقع زيادة إنتاج الحبوب

القاهرة- وكالات:

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو"، اليوم الخميس، إن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت نحو 1.5% في أبريل الماضي بفعل قفزة في أسعار اللحوم ومنتجات الألبان مما طغى على تأثير انخفاض أسعار الحبوب، بحسب وكالة رويترز.

وأصدرت المنظمة أول توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي للعام الحالي والتي تكهنت فيها بإنتاج قياسي في 2019 بعد تراجع في 2018

وسجل مؤشر الفاو لأسعار الغذاء، الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، 170.1 نقطة في الشهر الماضي مقارنة مع مستوى معدل بالزيادة عند 167.5 نقطة في مارس.

وسجل المؤشر في أبريل الماضي أعلى مستوياته منذ يونيو من العام الماضي لكنه مازال أقل نحو 2.3% عن مستواه قبل عام.

وقفز مؤشر الفاو لأسعار منتجات الألبان 5.2% مقارنة مع مارس الماضي في رابع زيادة شهرية على التوالي بفعل الطلب القوي على واردات الزبد والحليب المجفف كامل الدسم والجبن، وفقا للوكالة.

وارتفع مؤشرا أسعار السكر والزيوت النباتية لكن مؤشر أسعار الحبوب انخفض 2.8% في الشهر الماضي في رابع انخفاض على التوالي حيث قاد القمح موجة الانخفاض بعدما أثرت توقعات بوفرة الإنتاج في العام الحالي على الأسعار.

وفي أول توقعاتها للعام الحالي توقعات الفاو أن يسجل إنتاج الحبوب مستوى قياسيا مرتفعا عند 2.722 مليار طن بزيادة 2.7% عن مستويات العام الماضي عندما انخفض الإنتاج.

وقالت فاو، إن من بين الحبوب الرئيسية، سيسهم القمح والذرة والشعير بأكبر قدر في زيادة إنتاج الحبوب، بزيادات إنتاج سنوية متوقعة عند 5.0 و2.3 و5.4% على الترتيب.