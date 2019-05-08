إنفوجرافيك| معدل النمو في الربع الثالث يرتفع لأعلى مستوى في 10 سنوات

القاهرة – مصراوي:

أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الأربعاء، أن معدل النمو الاقتصادي، خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي، ارتفع إلى 5.6%، مقابل 5.4% في نفس الفترة من العام الماضي.

وسجل معدل النمو خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري، أعلى مستوى له في نحو 10 سنوات، حيث سجل 5.6% خلال نفس الربع من العام المالي 2009 – 2010.

وقالت وزيرة التخطيط في بيان اليوم، إن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.8% في الربع الرابع من العام المالي الحالي.

وتستهدف الحكومة معدل نمو 5.6% خلال العام المالي الجاري، وحوالي 6.1% في العام المالي المقبل.