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    إنفوجرافيك| معدل النمو في الربع الثالث يرتفع لأعلى مستوى في 10 سنوات

    02:13 م الأربعاء 08 مايو 2019
    إنفوجرافيك| معدل النمو في الربع الثالث يرتفع لأعلى مستوى في 10 سنوات

    معدل النمو

    القاهرة – مصراوي:

    أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الأربعاء، أن معدل النمو الاقتصادي، خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي، ارتفع إلى 5.6%، مقابل 5.4% في نفس الفترة من العام الماضي.

    وسجل معدل النمو خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري، أعلى مستوى له في نحو 10 سنوات، حيث سجل 5.6% خلال نفس الربع من العام المالي 2009 – 2010.

    وقالت وزيرة التخطيط في بيان اليوم، إن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.8% في الربع الرابع من العام المالي الحالي.

    وتستهدف الحكومة معدل نمو 5.6% خلال العام المالي الجاري، وحوالي 6.1% في العام المالي المقبل.

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