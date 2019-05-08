5 جنيهات تراجعًا في سعر الكتكوت مع بداية شهر رمضان

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر الكتكوت 5 جنيهات خلال الأيام الماضية مع بداية شهر رمضان، لتيراوح بين 5 و6 جنيهات مقابل 10 جنيهات و11 جنيهًا، بحسب قول عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وأرجع السيد، تراجع الأسعار إلى تراجع الطلب خلال الأيام الماضية.

وتراجعت أسعار الدواجن بشكل طفيف للكيلو جرام الواحد خلال تعاملات اليوم، مقارنة بمستوياتها مع بداية الأسبوع الجاري، بحسب السيد.

ووصل سعر كيلو الدواجن إلى 29 جنيهًا مقابل 30 جنيهًا بالمزرعة، ليباع بالأسواق بين 33 و35 جنيهًا حسب المنطقة.

واستقر سعر كيلو الدواجن البلدي ليسجل الكيلو بالمزرعة 37 جنيهًا، ويباع بنحو 40 جنيهًا.

كما استقر سعر كرتونة البيض نحو 35.5 جنيه بالمزرعة، لبياع في الأسواق بين 39 و40 جنيهًا، وفقا لقول السيد.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويًا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 95%، حيث لا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.