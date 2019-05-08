وزيرة التخطيط تبحث استعدادات استضافة مصر لمؤتمر المائدة المستديرة الـ 40

القاهرة – مصراوي:

بحثت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، مع جورج سكوت سكرتير عام الرابطة الأفريقية للإدارة العامة والتنظيم، استعدادات استضافة مصر لمؤتمر المائدة المستديرة الأربعين، بحسب بيان من الوزارة اليوم الأربعاء.

ويأتي المؤتمر تحت عنوان "تحول مؤسسات القطاع العام في أفريقيا من أجل تنمية مستدامة" والمقرر عقده في أكتوبر القادم.

وبحث الطرفان أهداف المؤتمر، وناقشا الاستعدادات اللازمة لاستضافته كما تم وضع أجندة عمل التنسيقات المطلوبة، وفقا للبيان.

وقالت الوزيرة إن مصر بصفتها رئيسًا للاتحاد الأفريقي لعام 2019 حريصة على تقديم الدعم والمساندة لقارتها وأشقائها الأفارقة.

وأشارت إلى أن هذا المؤتمر يُعد بمثابة نقطة مهمة ورئيسة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والممثلة في أجندة أفريقيا 2063، وأن المؤتمر سيتبنى مناقشة عدد من المحاور الرئيسة والمتمثلة في بحث السبل والوسائل لتحويل مؤسسات الخدمة العامة إلى أدوات فعالة وشاملة وخاضعة للمساءلة لتحقيق التنمية المستدامة فضلاً عن بحث دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تمكين مؤسسات القطاع العام لتحقيق التنمية المستدامة.

وأضافت السعيد أن المؤتمر يهدف كذلك إلى مناقشة واقتراح تدابير لتعزيز مؤسسات وآليات تنسيق السياسة العامة وكذا بحث القضايا الشاملة حول تحول مؤسسات القطاع العام في أفريقيا إلى جانب تعزيز وتقييم المؤسسات اللامركزية بهدف تقديم خدمات فعالة ومعززة.

وتابعت أن المؤتمر سيعد بمثابة منصة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات من خلال دراسات الحالة حول تحول مؤسسات القطاع العام.

وقالت الوزيرة إنه سيتم إنشاء لجنتي توجيه وتنظيم وطنية برئاسة غادة لبيب نائب وزيرة التخطيط لشئون الإصلاح الإداري وذلك في إطار الاستعدادات لاستضافة المؤتمر.

وأشاد جورج سكوت بالطفرة التي تشهدها مصر حاليًا في كل المجالات بالقاهرة، مؤكدًا أن مصر تصلح كمنصة لتجميع الدول الأفريقية حيث أن كل الدول الأفريقية تربطها علاقات تاريخية عميقة بالقاهرة، بحسب البيان.

ومن المقرر أن يشارك بالمؤتمر في نسخته الأربعين عددًا من حكومات الدول إلى جانب الجهات الفاعلة الفردية وغير الحكومية فضلًا عن مشاركة عدد من المؤسسات الشريكة في مؤتمر المائدة المستديرة التاسع والثلاثين.