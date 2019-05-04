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    كيلو البصل يصل لـ 5 جنيهات.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق الجملة

    11:25 ص السبت 04 مايو 2019
    كيلو البصل يصل لـ 5 جنيهات.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق الجملة

    سوق خضار

    القاهرة- مصراوي:

    استقرت أسعار الطماطم بين 2.5 و6.2 جنيه، والبصل بين 3 و5 جنيهات وذلك خلال تعاملات اليوم السبت وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

    وسجلت أسعار الليمون بين 17 و 21 جنيهًا والبطاطس بين 3.5 جنيه و5 جنيهات.

    ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

    أسعار الخضروات:

    الطماطم بين 2.5 و6.2 جنيه

    البطاطس بين 3.5 جنيه و5 جنيهات

    البصل بين 3 و5 جنيهات

    الكوسة بين جنيهين و4 جنيهات

    الفاصوليا بين 7 جنيهات و13 جنيها

    الباذنجان البلدي بين 3 و5 جنيهات

    الفلفل الرومي البلدي بين 6 و9 جنيهات

    الفلفل الحامي البلدي بين 6 و9 جنيهات

    الملوخية بين 6 و8 جنيهات

    الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات

    البسلة بين 7 و10 جنيهات

    القلقاس بين 5 و8 جنيهات

    أسعار الفاكهة:

    البرتقال أبو سرة بين 5 جنيهات و7.5 جنيه

    اليوسفي بين 4 و8 جنيهات

    الليمون البلدي بين 17 و21 جنيها

    الجوافة بين 4 و6 جنيهات.

    الموز البلدي بين 6 و9 جنيهات

    أسعار الخضروات أسعار الفاكهة سوق العبور

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