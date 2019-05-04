كيلو البصل يصل لـ 5 جنيهات.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق الجملة
القاهرة- مصراوي:
استقرت أسعار الطماطم بين 2.5 و6.2 جنيه، والبصل بين 3 و5 جنيهات وذلك خلال تعاملات اليوم السبت وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
وسجلت أسعار الليمون بين 17 و 21 جنيهًا والبطاطس بين 3.5 جنيه و5 جنيهات.
ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 2.5 و6.2 جنيه
البطاطس بين 3.5 جنيه و5 جنيهات
البصل بين 3 و5 جنيهات
الكوسة بين جنيهين و4 جنيهات
الفاصوليا بين 7 جنيهات و13 جنيها
الباذنجان البلدي بين 3 و5 جنيهات
الفلفل الرومي البلدي بين 6 و9 جنيهات
الفلفل الحامي البلدي بين 6 و9 جنيهات
الملوخية بين 6 و8 جنيهات
الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات
البسلة بين 7 و10 جنيهات
القلقاس بين 5 و8 جنيهات
أسعار الفاكهة:
البرتقال أبو سرة بين 5 جنيهات و7.5 جنيه
اليوسفي بين 4 و8 جنيهات
الليمون البلدي بين 17 و21 جنيها
الجوافة بين 4 و6 جنيهات.
الموز البلدي بين 6 و9 جنيهات
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