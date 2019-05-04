كيلو البصل يصل لـ 5 جنيهات.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق الجملة

القاهرة- مصراوي:

استقرت أسعار الطماطم بين 2.5 و6.2 جنيه، والبصل بين 3 و5 جنيهات وذلك خلال تعاملات اليوم السبت وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وسجلت أسعار الليمون بين 17 و 21 جنيهًا والبطاطس بين 3.5 جنيه و5 جنيهات.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.5 و6.2 جنيه

البطاطس بين 3.5 جنيه و5 جنيهات

البصل بين 3 و5 جنيهات

الكوسة بين جنيهين و4 جنيهات

الفاصوليا بين 7 جنيهات و13 جنيها

الباذنجان البلدي بين 3 و5 جنيهات

الفلفل الرومي البلدي بين 6 و9 جنيهات

الفلفل الحامي البلدي بين 6 و9 جنيهات

الملوخية بين 6 و8 جنيهات

الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات

البسلة بين 7 و10 جنيهات

القلقاس بين 5 و8 جنيهات

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 5 جنيهات و7.5 جنيه

اليوسفي بين 4 و8 جنيهات

الليمون البلدي بين 17 و21 جنيها

الجوافة بين 4 و6 جنيهات.

الموز البلدي بين 6 و9 جنيهات