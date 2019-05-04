  • عاجل:"طرد وتسليم المكان خاليًا".. ننشر نص قانون "الإيجارات القديمة" (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    التحصيل الإلكتروني ليفربول وبرشلونة الطقس التعديلات الدستورية الدوري المصري أمم أفريقيا 2019

    أسعار الذهب العالمية تسجل أكبر مكاسبها في شهرين مع تراجع الدولار

    10:28 ص السبت 04 مايو 2019
    أسعار الذهب العالمية تسجل أكبر مكاسبها في شهرين مع تراجع الدولار

    أسعار الذهب العالمية

    القاهرة- وكالات:

    سجلت أسعار الذهب أمس الجمعة أكبر مكاسبها ليوم واحد في شهرين، مبتعدة عن أدنى مستوى لها في أربعة أشهر الذي هوت إليه في الجلسة السابقة، بدعم من تراجع الدولار ومشتريات لتغطية مراكز مدينة من بعض المستثمرين.

    وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.68% لينهي الجلسة عند 1278.94 دولار للأوقية (الأونصة)، وهي أكبر مكاسبه من حيث النسبة المئوية منذ الثامن من مارس، بحسب وكالة رويترز.

    وصعدت العقود الأمريكية للذهب 0.7% لتبلغ عند التسوية 1281.30 دولار للأوقية.

    وكان المعدن النفيس هبط في جلسة الخميس إلى 1265.85 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ نهاية ديسمبر.

    وعلى الرغم من تقرير قوي بشأن الوظائف في الولايات المتحدة، انخفض مؤشر الدولار 0.3% مع تركيز المتعاملين على جوانب ضعيفة في التقرير، وفقًا للوكالة.

    ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 2.05 بالمئة إلى 14.92 دولار للأوقية بعد أن هوت في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى لها في أكثر من أربعة أشهر عند 14.52 دولار.

    وقفز البلاتين 2.5% إلى 869.00 دولارا للأوقية، لكنه ينهي الاسبوع على خسارة قدرها 3.4% في أكبر هبوط له في ثمانية أسابيع.

    أسعار الذهب العالمية الدولار العقود الأمريكية للذهب

    الخبر التالى:

    تصل لـ 200 ألف جنيه.. شروط وتفاصيل تمويل "عمرة رمضان" في 4 بنوك
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان