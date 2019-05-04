أسعار الذهب العالمية تسجل أكبر مكاسبها في شهرين مع تراجع الدولار

القاهرة- وكالات:

سجلت أسعار الذهب أمس الجمعة أكبر مكاسبها ليوم واحد في شهرين، مبتعدة عن أدنى مستوى لها في أربعة أشهر الذي هوت إليه في الجلسة السابقة، بدعم من تراجع الدولار ومشتريات لتغطية مراكز مدينة من بعض المستثمرين.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.68% لينهي الجلسة عند 1278.94 دولار للأوقية (الأونصة)، وهي أكبر مكاسبه من حيث النسبة المئوية منذ الثامن من مارس، بحسب وكالة رويترز.

وصعدت العقود الأمريكية للذهب 0.7% لتبلغ عند التسوية 1281.30 دولار للأوقية.

وكان المعدن النفيس هبط في جلسة الخميس إلى 1265.85 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ نهاية ديسمبر.

وعلى الرغم من تقرير قوي بشأن الوظائف في الولايات المتحدة، انخفض مؤشر الدولار 0.3% مع تركيز المتعاملين على جوانب ضعيفة في التقرير، وفقًا للوكالة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 2.05 بالمئة إلى 14.92 دولار للأوقية بعد أن هوت في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى لها في أكثر من أربعة أشهر عند 14.52 دولار.

وقفز البلاتين 2.5% إلى 869.00 دولارا للأوقية، لكنه ينهي الاسبوع على خسارة قدرها 3.4% في أكبر هبوط له في ثمانية أسابيع.