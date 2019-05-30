البورصة تتراجع 1.5% مع نهاية تعاملات آخر جلسات الأسبوع

كتبت- شيرين صلاح:

شهدت مؤشرات البورصة تراجعا جماعيا مع نهاية تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.45% بنهاية التعاملات إلى مستوى 13771 نقطة.

كما هبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.91%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.01%.

وقال محمد رضوان، رئيس شركة آراب فينانس لتداول الأوراق المالية، لمصراوي، إن البورصة تأثرت سلبا بسبب انخفاض سعر سهم جلوبال تليكوم بنحو 5%، والذي نتج عنه موجة بيع كبيرة.

وأعادت البورصة التعامل على سهم شركة جلوبال تليكوم القابضة اليوم، بعد أن أرسلت الشركة بيانا لها أشارت فيه إلى أنها تجري مناقشات مع مصلحة الضرائب المصرية فيما يخص بعض المطالبات الضريبية.

وكانت أنباء قد ترددت خلال الفترة الأخيرة عن قرب حدوث اتفاق بين شركة جلوبال تليكوم ووزارة المالية بشأن قيمة الضرائب المستحقة على الشركة، وهو ما يساهم في إتمام تنفيذ العرض الذي كانت تقدمت به شركة فيون السويسرية، المساهم الرئيسي في "جلوبال"، لشراء بقية أسهم الشركة.

وأضاف رضوان أن من ضمن أسباب هبوط البورصة اليوم ضعف قيمة التدولات بالسوق والمستمرة منذ عدة أسابيع.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب خلال جلسة اليوم صافي بيع بقيمة 31.6 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب صافي شراء بقيمة 28 مليون جنيه، و3 ملايين جنيه على التوالي.

وكانت البورصة أنهت تعاملات الأمس على تراجع بنسبة 0.38% إلى مستوى 13974 نقطة.