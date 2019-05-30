الدولار يتجه للارتفاع للشهر الرابع عالميا بفعل أزمة الصين وأمريكا

القاهرة- وكالات:

ارتفع الدولار متجها صوب أعلى مستوى في أسبوع، اليوم الخميس في الوقت الذي تحفز فيه توترات التجارة بين الصين والولايات المتحدة المستثمرين على طلب الملاذ الآمن في العملة الأمريكية، بحسب وكالة رويترز.

وفي حين تأخذ أسواق النقد الأمريكية في حسابها نحو زيادتين لأسعار الفائدة بحلول يناير 2020 وتعزز انقلاب منحنى عوائد السندات أثناء الليل، بما يشير إلى مخاطر ركود متنامية في أكبر اقتصاد في العالم، فإن الطلب على الدولار لا يُظهر بوادر انحسار.

وقال أولريخ ليختمان، الاقتصادي في كومرتس بنك، إن صعود الدولار مفاجأة نظرا لأن الأسواق تتوقع حاليا عدة تخفيضات في أسعار الفائدة بحلول 2020.

ومقابل سلة من العملات المنافسة، ارتفع مؤشر الدولار إلى 98.22، مع وضوح المكاسب أكثر أمام عملات مثل اليورو والجنيه الاسترليني، وتتجه العملة الأمريكية للارتفاع للشهر الرابع على التوالي.

وقال دبلوماسي صيني كبير، اليوم الخميس، إن إثارة النزاعات التجارية "إرهاب اقتصادي مكشوف"، في تصعيد للحرب الكلامية ضد الولايات المتحدة وسط نزاع تجاري مرير لا يبدو أنه سينتهي قريبا، وفقصا للوكالة.

واستقر الدولار عند 109.59 ين، مرتفعا نحو 0.5% عن أدنى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر 109.02 ين الذي لامسه في الثالث عشر من مايو الجاري.

ويقول المحللون إن الين، وهو أصل ملاذ آمن آخر يلقى الدعم من وضع اليابان كأكبر دولة دائنة في العالم، يظل ضعيفًا نسبيًا بسبب طلب المستثمرين المحليين على الدولار.