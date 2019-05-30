تراجع أسعار 8 أصناف من الخضراوات والفاكهة بسوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار 8 أصناف من الخضروات والفاكهة بين 50 قرشًا و2.5 جنيه، في سوق العبور خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بأسعار الأمس.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين جنيهين و3 جنيهات، وسعر كيلو البطاطس بين 2.5 جنيه و4 جنيهات، وسعر كيلو الخيار البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين جنيهين و5 جنيهات، بتراجع جنيه.

البطاطس بين 2.5 جنيه و4 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

البصل بين جنيهين و3 جنيهات.

الكوسة بين جنيهين و3 جنيهات.

الفاصوليا بين 6 و9 جنيهات، بتراجع جنيه.

الباذنجان البلدي بين جنيهين و4 جنيهات، بتراجع جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 و5 جنيهات، بتراجع 1.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 و5 جنيهات، بتراجع 2.5 جنيه.

الملوخية بين 3 و6 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

البسلة 14 جنيها.

القلقاس بين 5 و9 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

الليمون البلدي بين 29 و35 جنيها.

الجوافة بين 9 جنيهات و17 جنيها.

كانتالوب بين 3 و6 جنيهات، بتراجع جنيه.

بطيخ (4 : 6 كيلو) بين 12 و18 جنيها.

خوخ بلدي عريشي بين 3 و7 جنيهات.