ارتفاع البلطي وتراجع البوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحدا خلال تعاملات اليوم الخميس في سوق العبور، مقارنة بمستوياتها أمس، ليتراوح بين 40 و46 جنيهًا، كما ارتفع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و150 جنيهًا.

وزاد سعر كيلو السبيط والكاليماري 10 جنيهات، ليتراوح بين 90 و190 جنيهًا، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وتراجع سعر كيلو السمك البوري جنيها واحدا، ليتراوح بين 40 و45 جنيهًا، كما تراجع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي جنيهين ليتراوح بين 50 و64 جنيهًا.

واستقر سعر كيلو الجمبري اليوم ليتراوح بين 275 و325 جنيهًا، كما استقر سعر كيلو السمك الفليه البلطي بين 30 و90 جنيهًا.