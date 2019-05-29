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أسعار الأسمنت تتراجع 50 جنيهًا في الطن

02:22 م الأربعاء 29 مايو 2019
أسعار الأسمنت تتراجع 50 جنيهًا في الطن

أسعار الأسمنت تتراجع

كتبت- منار الرخ:

تراجعت أسعار الأسمنت في الأسواق بقيمة تتراوح بين 40 و50 جنيهًا للطن خلال الأيام الماضية، بحسب عبد العزيز قاسم، سكرتير عام شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

ووصل سعر طن الأسمنت التجاري إلى بين 800 جنيه و810 جنيهات، بينما وصل سعر الطن للمستهلك بين 830 و850 جنيهًا، وفقا لأحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية.

وأرجع الزيني، انخفاض الأسعار إلى حالة الركود الموجودة بالأسواق منذ بداية شهر رمضان الجاري، بالإضافة إلى زيادة المعروض.

وأضاف قاسم، أن سوق الأسمنت يعاني من الركود الشديد والانخفاض بسبب موسم حصاد القمح.

وتوقع الزيني، أن تعود أسعار الأسمنت مرة أخرى إلى الزيادة خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك بسبب الزيادات المتوقعة لأسعار الكهرباء والوقود مع بداية العام المالي الجديد.

وبحسب بيانات شعبة الأسمنت بغرفة باتحاد الصناعات، فإن الطاقة الإنتاجية لشركات الأسمنت في مصر تصل إلى 80 مليون طن، في حين أن الإنتاج الفعلي يقدر بحوالي 55 مليون طن، وتوجد في مصر 20 شركة لإنتاج الأسمنت.

أسعار الأسمنت مواد البناء أحمد الزيني

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