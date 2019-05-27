النفط يرتفع إلى 69 دولارا بسبب توترات الشرق الأوسط

القاهرة- وكالات:

ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين إلى نحو 69 دولارا مدعومة بتوترات في الشرق الأوسط وتخفيضات إمدادات أوبك إلا أن المخاوف بشأن الحرب التجارية الصينية الأمريكية والاقتصاد العالمي كبحت المكاسب.

وساهمت تخفيضات الإنتاج، سواء طوعا من جانب منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها أو الناجمة عن عقوبات أمريكية، في أن يرتفع خام القياس العالمي برنت 29 بالمئة منذ بداية العام، بحسب وكالة رويترز.

وزاد خام القياس العالمي برنت 48 سنتا إلى 69.17 دولار للبرميل وكان قد نزل بنحو 4.5% الأسبوع الماضي، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثلاثة سنتات إلى 58.66 دولار للبرميل.

وسجلت أسعار الخامين الأسبوع الماضي أكبر انخفاض أسبوعي هذا العام. وحدت عطلة عامة في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا يوم الاثنين من المشاركة في السوق وأبقت الأحجام منخفضة.