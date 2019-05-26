من هم أبرز الشركاء التجاريين لمصر في 2018؟

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت بيانات البنك المركزي، ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر والصين بنسبة 34.7% خلال العام الماضي مقارنة بعام 2017، لتتصدر قائمة أبرز الشركاء التجاريين لمصر في 2018.

ووفقا لتحليل مصراوي لأحدث بيانات البنك المركزي، سجل التبادل التجاري بين مصر والصين نحو 6.5 مليار دولار خلال عام 2018 مقابل نحو 4.8 مليار دولار في 2017.

وجاءت الولايات المتحدة كثاني أبرز شريك تجاري لمصر في 2018، بحجم تبادل تجاري نحو 5.7 مليار دولار مقابل 4.6 مليار دولار في 2017، بنسبة زيادة 24.5%.

ورغم تراجع التبادل التجاري معها بشكل طفيف، جاءت الإمارات العربية في المركز الثالث بين أبرز الشركاء التجاريين لمصر بنحو 5.6 مليار دولار في 2018 مقابل نحو 5.8 مليار دولار، بنسبة هبوط 3.4%.

وارتفع التبادل التجاري بين مصر وإيطاليا خلال العام الماضي إلى نحو 5.1 مليار دولار مقابل نحو 4.3 مليار دولار، بنسبة زيادة 16.9%، لتصبح رابع أبرز شريك تجاري لمصر.

وجاءت المملكة العربية السعودية في المركز الخامس، بحجم تبادل تجاري مع مصر بلغ نحو 4.9 مليار دولار في عام 2018، مقابل نحو4.3 مليار دولار في العام قبل الماضي، بنسبة زيادة 14.2%.

ووفقا لبيانات المركزي، بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والعالم العام الماضي نحو 93.9 مليار دولار مقابل نحو 83.7 مليار دولار في عام 2017، بنسبة زيادة 12.2%.