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    صناعة "الشماسي" في الخيامية تأمل في انتعاشة مع دخول موسم الصيف (فيديو)

    01:31 م الخميس 02 مايو 2019
    صناعة "الشماسي" في الخيامية تأمل في انتعاشة مع دخول موسم الصيف (فيديو)

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    كتبت- شيرين صلاح:

    يبدأ إبراهيم فاروق، صاحب أحد ورش صناعة الشماسي بشارع الخيامية، الاستعداد لموسم الصيف، في شهر مارس من كل عام، لتلبية احتياجات الشواطئ الخاصة والأفراد، الراغبين في شراء "شمسية البلاج".

    ويقول فاروق، إن صناعة الشماسي تأثرت بالحالة الاقتصادية التي تمر بها مصر، "الكل بقى عايز يصلح الشمسية بدل ما يشتري شمسية جديدة".

    ويأمل أصحاب ورش الشماسي في موسم صيفي ساخن في المبيعات خلال هذا العام.

    في هذا الفيديو يتحدث فاروق عن صناعة الشماسي في الخيامية ومراحل تصنيع الشمسية وأسعارها.

    صناعة الشماسي الصيف شمسية البلاج

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