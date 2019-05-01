أسعار الريال السعودي تواصل تراجعها للشهر الرابع أمام الجنيه خلال أبريل

كتب- مصطفى عيد:

واصل سعر الريال السعودي تراجعه أمام الجنيه المصري للشهر الرابع على التوالي، ليفقد متوسط سعر الريال في البنوك العاملة بمصر 4 قروش جديدة من قيمته خلال شهر أبريل الماضي، وذلك تزامنا مع الاستعداد لبدء موسم العمرة في شهر رمضان المبارك.

وبحسب بيانات البنك المركزي، سجل متوسط سعر الريال السعودي بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، آخر أيام أبريل، 4.57 جنيه للشراء، و4.59 جنيه للبيع، مقابل 4.61 جنيه للشراء، و4.63 جنيه للبيع في نهاية مارس الماضي.

وفقد سعر الريال السعودي خلال فترة الشهور الأربعة الأولى من عام 2019 نحو 20 قرشا، حيث سجل متوسط السعر في البنوك بنهاية العام الماضي 4.76 جنيه للشراء، و4.79 جنيه للبيع.

ويتيح البنك الأهلي ألف ريال سعودي سواء لعميل البنك أو غير العميل وفي بعض الأحيان يدبر البنك أكثر من ألف ريال للعملاء المميزين بموافقة مدير الفرع.

كما يتيح بنك مصر تدبير ألفي ريال كحد أقصى لعملاء البنك، وألف ريال لغير عملاء البنك أو ما يعادلها من عملات أجنبية أخرى.

ويمكن أن يتيح بنك القاهرة 3 آلاف ريال سواء لعميل أو غير عميل البنك بشرط توافر التأشيرة وجواز السفر.

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