بعد خفض الدولار لرابع شهر.. الجمارك تعلن أسعار العملات الأجنبية في مايو

القاهرة- مصراوي:

أعلنت مصلحة الجمارك، اليوم الأربعاء، أسعار العملات التي يتم التعامل بها جمركيًا خلال شهر مايو، سواء المرتبطة بأسعار الصرف في البنك المركزي والمطبقة على السلع غير الضرورية، أو المقدرة للسلع الضرورية.

وثبتت المصلحة سعر الدولار الجمركي لشهر مايو للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج عند 16 جنيها، وخفضته للشهر الرابع للمنتجات غير الأساسية إلى مستوى 17.2409 جنيه، بحسب الموقع الإلكتروني لمصلحة الجمارك.

وفيما يلي أسعار العملات الجمركية طبقا لموقع مصلحة الجمارك عن شهر مايو الجاري:

أسعار العملات الجمركية على السلع الأساسية:

الدولار: 16 جنيها.

اليورو: 17.9392 جنيه.

الجنيه الاسترليني: 20.7280 جنيه.

الين الياباني: 0.143074 جنيه.

اليوان الصيني: 2.3828 جنيه.

الريال السعودي: 4.2666 جنيه.

الدرهم الإماراتي: 4.3564 جنيه.

الدينار الكويتي: 52.5936 جنيه.

الدينار الأردني: 22.5989 جنيه.

الريال القطري: 4.3956 جنيه.

أسعار العملات الجمركية على السلع غير الأساسية:

الدولار: 17.2409 جنيه.

اليورو: 19.5245 جنيه.

الجنيه الاسترليني: 22.6485 جنيه.

الين الياباني: 0.155350 جنيه.

اليوان الصيني: 2.5843 جنيه.

الريال السعودي: 4.6243 جنيه.

الدرهم الإماراتي: 4.7218 جنيه.

الدينار الكويتي: 57.0132 جنيه.

الدينار الأردني: 24.5011 جنيه.

الريال القطري: 4.7639 جنيه.