في جولة لمصراوي.. أسعار الأسماك تقفز مع اقتراب شم النسيم والإقبال ينخفض

كتبت- شيرين صلاح:

شهدت أسعار الأسماك خلال الفترة الأخيرة، ارتفاعا كبيرا في بعض الأصناف بمناسبة شم النسيم، مما أدى إلى تراجع إقبال الزبائن على الشراء، بحسب ما ذكره تجار خلال جولة لمصراوي في أحد أسواق الأسماك.

وقال سيد، أحد تجار الأسماك بسوق السيدة زينب لمصراوي، إن أسعار بعض أنواع الأسماك ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة الماضية مع اقتراب شم النسيم.

وأضاف أن أكثر الأنواع ارتفاعا في الأسعار خلال الفترة الأخيرة هي السمك البلطي والبوري.

وتراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 30 و40 جنيها، وسعر كيلو البوري بين 60 و85 جنيها بالأسواق، بحسب ما ذكره أشرف السني، أحد تجار الأسماك بسوق السيدة، لمصراوي.

ووصل سعر كيلو السمك البلطي، اليوم، بسوق الجملة إلى بين 33 و37 جنيها، وسعر كيلو البوري إلى بين 40 و42 جنيها، وسعر كيلو المكرونة إلى بين 59 و65 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وأرجع التاجر سيد، ارتفاع سعر السمك البوري والبلطي حاليا إلى إلغاء رسم الصادرات المفروض على الأسماك، فضلا عن زيادة الطلب بمناسبة شم النسيم.

وفي يناير الماضي أصدر وزير التجارة والصناعة قرارًا بإلغاء رسم الصادر المفروض على الأسماك الطازجة والمبردة والمجمدة لمدة عام، وهو الرسم الذي كانت مفروضا في أبريل 2017 بواقع 12 ألف جنيه على كل طن.

ويري حسام فؤاد، أحد تجار السمك بالسوق ذاته، أن ارتفاع أسعار الأسماك خلال هذه الفترة أمر طبيعي، ويحدث كل عام مع اقتراب شم النسيم، مشيرا إلى أن هناك تراجعا في إقبال الزبائن على شراء الأسماك بعد هذا الارتفاع الكبير.

"إللى بيشتروا مننا حاليا أصحاب محلات الفسيخ.. بيجوا ياخدوا مننا البوري الكبير علشان يملحوه"، بحسب ما قاله حسام.

ويصف أشرف السني حالة السوق هذه الأيام قائلا: "بنبيع السمك زي ما بنتشريه من سوق الجملة مبنطلعش منه مكسب".

وقال أشرف السني، إن كثيرا من تجار الأسماك اضطروا في الأيام الأخيرة إلى خفض سعر كيلو السمك البلطي من 40 جنيها إلى بين 35 و37 جنيها لتنشيط حركة البيع.

وذكر السني، لمصراوي، أن باقي أسعار الأسماك بخلاف البوري والبلطي لا تزال مستقرة ولم يحدث لها أي ارتفاع حتى الآن، متوقعا أن تعود أسعار البلطي والبوري لمعدلاتها الطبيعية بعد شم النسيم.

وكان عبده عثمان نائب رئيس شعبة تجار الأسماك بغرفة القاهرة التجارية، قال في وقت سابق لمصراوي، إن أسعار الأسماك ارتفعت بنحو 70% منذ خلال الفترة الحالية بمناسبة اقتراب عيد شم النسيم.

وأشار عثمان إلى أن ارتفاع أسعار الأسماك "أمر طبيعي" خلال هذه الفترة من كل عام.

وتنتج مصر كميات من الأسماك تتخطى المليون طن سنويا، ويتم تصدير كميات منها تتراوح بين 25 و30 ألف طن سنويا، وفقا لما قاله أيمن عمار، رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية لمصراوي في وقت سابق.

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