وزير الاتصالات يتوجه لكوت ديفوار لبحث التعاون في تكنولوجيا المعلومات

كتب- محمد علاء الدين:

غادر القاهرة مساء اليوم الاثنين عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات متوجها إلى كوت ديفوار، وذلك للقاء كلود إسحاق دي، وزير الاقتصاد الرقمي والبريد الإيفواري لبحث تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ومن المقرر أن تشهد المباحثات الثنائية بين طلعت ونظيره الإيفواري مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك من أجل تعظيم الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتعاون وتبادل الخبرات بين البلدين في مجال تحقيق التحول إلى المجتمع الرقمي.

الجدير بالذكر أن وزير الاتصالات المصري كان قد التقى وزير الاقتصاد الرقمي والبريد الإيفواري على هامش مشاركته في فعاليات المؤتمر الدولي للهواتف المحمولة المنعقد في برشلونة بأسبانيا في فبراير الماضي؛ حيث تم التأكيد خلال اللقاء على عمق العلاقات التي تربط مصر بأشقائها في القارة الأفريقية وأهمية دعم آليات التعاون والاستفادة من الخبرات المتبادلة في البلدين في مجالات التدريب وصقل مهارات الشباب الأفريقي، والاستفادة من تجربة مصر الناجحة في مجال بناء المناطق التكنولوجية والمدن الذكية.