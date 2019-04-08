"المركزي" يصدر ضوابط جديدة للبنوك لتنشيط القطاع العقاري (نص القرار)

القاهرة- مصراوي:

قال البنك المركزي، في خطاب للبنوك، نشره على موقعه الإلكتروني اليوم الاثنين، إن مجلس إدارته وافق على مجموعة من الضوابط الجديدة، التي تستهدف تنشيط القطاع العقاري.

وأضاف المركزي، أن هذه الضوابط تأتي "في إطار سعى البنك المركزي الدائم نحو دعم كافة أنشطة الاقتصاد المصري، وخاصة تلك التي تساهم في خطط التنمية التي تتبناها الدولة، ومنها قطاع التنمية العقارية، والذي يعد قاطرة الاقتصاد لارتباطه بالعديد من الصناعات الأخرى".