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    البلطي يواصل الارتفاع.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

    11:14 ص الأحد 07 أبريل 2019
    البلطي يواصل الارتفاع.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

    أسعار الأسماك

    كتبت- شيرين صلاح:

    ارتفع سعر كيلو السمك البلطي، جنيهًا واحدًا، خلال تعاملات اليوم الأحد، ليتراوح بين 34 و37 جنيهًا، مقارنة بمستوياتها أمس، كما ارتفع سعر كيلو السمك الفليه البلطي 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و90 جنيهًا.

    وتراجع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و130 جنيهًا، كما تراحع سعر كيلو السبيط والكاليماري 10 جنيهات، ليتراوح بين 90 و170 جنيهًا.

    وانخفض سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات ليتراوح بين 250 جنيهًا و300 جنيه، وفقًا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

    واستقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي ليتراوح بين 55 و65 جنيهًا، كما استقر سعر كيلو السمك البوري ليتراوح بين 40 و46 جنيهًا.

    أسعار الأسماك السمك البلطي سوق العبور

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