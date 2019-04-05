الدولار يستقر واليورو يتراجع.. أسعار العملات أمام الجنيه في أسبوع

القاهرة – مصراوي:

تراجع سعر اليورو أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بينما ارتفع سعر الإسترليني، واستقر الدولار أمام العملة المحلية، وفقًا للأسعار المعلنة في البنك أمس الخميس، مقارنة بأسعار الخميس الماضي.

وسجل الدولار أول ارتفاع أسبوعي له أمام الجنيه منذ بداية مارس الجاري، بعدما سجل تراجعات في الأسابيع الثلاثة الأولى من الشهر.

استقر سعر الدولار خلال الأسبوع الماضي، ليسجل أمس الخميس 17.26 جنيه للشراء و17.36 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الخميس الماضي.

وارتفع سعر شراء الجنيه الإسترليني، ليسجل أمس22.67 جنيه للشراء مقابل 22.57 جنيه بينما انخفض سعر بيعه إلى 22.90 جنيه مقابل 22.94 جنيه للبيع.

بينما تراجع سعر بيع اليورو خلال الأسبوع الماضي،بينما استقر سعر الشراء، ليسجل أمس الخميس19.36 جنيه للشراء و19.53 جنيه للبيع، مقابل 19.36 جنيه للشراء و19.55 جنيه للبيع.

وتراجع سعر شراء الدينار الكويتي بينما ارتفع سعر البيع ليسجل أمس56.70 جنيه للشراء و57.09 جنيه للبيع مقابل 56.77 جنيه للشراء و57.22 جنيه للبيع الخميس الماضي.

واستقر سعر الريال السعودي خلال تعاملات الأسبوع، ليسجل أمس 4.59 جنيه للشراء و4.62 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الخميس الماضي.

كما استقر سعر الدرهم الإماراتي خلال الأسبوع، ليسجل أمس 4.70 جنيه للشراء و4.73 جنيه للبيع، واستقر سعر الريال القطري عند 4.48 جنيه للشراء و4.76 جنيه للبيع.