الجرام يفقد 7 جنيهات.. هبوط كبير في أسعار الذهب بمصر خلال أسبوع

كتبت- شيماء حفظي:

تراجعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليفقد الجرام نحو 7 جنيهات، بسبب تراجع سعر المعدن عالميًا.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع خلال تعاملات اليوم إلى 620 جنيها مقابل 627 جنيها الجمعة الماضي..

وانخفض سعر الذهب عيار 18 اليوم إلى 530 جنيه، وعيار 24 إلى 712 جنيه، وسجل الجنيه الذهب 4960 جنيها.

وانخفض سعر الذهب، عالميًا، اليوم، لكنه يُتداول فوق أدنى مستوى في عشرة أسابيع والذي لامسه في الجلسة السابقة، في الوقت الذي ارتفع فيه الدولار مقابل الين بفعل مؤشرات على إحراز تقدم في النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين وبيانات اقتصادية قوية من الولايات المتحدة.

وبحسب ما ذكرته وكالة رويترز، يترقب المستثمرون حاليا بيانات الوظائف الأمريكية بحثا عن المزيد من الدلائل بشأن قوة الاقتصاد.

وبحلول الساعة 0540 بتوقيت جرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1288.75 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ 25 يناير عند 1280.59 دولار في الجلسة السابقة. وتراجع المعدن الأصفر نحو 0.2% منذ بداية الأسبوع الجاري.

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب نحو 0.1% إلى 1293.70 دولار للأوقية.