سوق المحمول يفقد 300 ألف عميل خلال شهر فبراير

كتب- محمد علاء الدين:

تراجع عدد مشتركي المحمول خلال شهر فبراير الماضي ليصل إلى 93.13 مليون مشترك مقابل 93.43 مليون مشترك في شهر يناير الماضي، وفقًا لما ذكره تقرير حديث صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وبذلك يكون سوق المحمول فقد نحو 300 ألف مشترك خلال شهر فبراير 2019، مقارنة بشهر يناير من نفس العام، بحسب التقرير.

وتراجع عدد مستخدمي الإنترنت عن طريق المحمول بنحو 1.7 مليون مشترك في فبراير الماضي ليصل إلى 32.49 مليون مستخدم مقابل 34.13 مليون مستخدم في يناير الماضي، بحسب التقرير.

كما تراجع مستخدمي الإنترنت عن طريق USB، ليصل إلى 3.08 مليون مستخدم مقابل 3.15 مليون مستخدم في يناير الماضي.