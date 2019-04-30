التضامن: صرف معاشات مايو بداية من غد بمناسبة شهر رمضان

القاهرة- مصراوي:

أعلنت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن بدء صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر مايو المقبل بداية من غدٍ، بدلًا من العاشر من نفس الشهر بمناسبة حلول شهر رمضان.

وأضافت في بيان صحفي اليوم الثلاثاء أنه سيتم الصرف من خلال ماكينات الصراف الآلي وجميع منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها.

وبحسب البيان سيتم الصرف من مكاتب البريد ومن البنوك في أول يوم عمل لها يوم 2 مايو بعد إجازة عيد العمال.

وبحسب البيان وجهت والي رؤساء صندوقي التأمين الاجتماعي بقطاعيه الحكومي والعام والخاص باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لبدء صرف معاشات شهر مايو اعتبارا من الغد.

وأضاف أن اللجنة المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومي والعام والخاص ستتابع عملية الصرف على مدار اليوم، مشيرًا إلى أنه سيتم تزويد ماكينات الصراف الآلي التابعة للهيئة ومكاتب البريد وكذلك البنوك بالأموال اللازمة للمواطنين لصرف مستحقاتهم.

وقال البيان إن العاملين لن ينصرفوا يوم ٢مايو حتى حصول آخر مواطن موجود بمنافذ الصرف التابعة للهيئة على مستحقاته المالية.

يذكر أن الوزارة تصرف ما يقرب من ١٣ مليار جنيه شهريا معاشات لنحو ٧،٩ مليون قائم بالصرف.