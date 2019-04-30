عضو شعبة الآلات يدعو التجار والصناع للاستثمار في تصنيع الماكينات والعدد

كتبت- منار الرخ:

دعا حماده العجواني، عضو مجلس إدارة شعبة الآلات والمعدات بغرفة القاهرة التجارية، التجار والصناع المصريين بالتحالف مع الشركات الأجنبية العالمية، للاستثمار في مجال تصنيع الماكينات والعدد والآلات لتغطية السوق المحلي ومن ثم التصدير للخارج، بحسب بيان من الشعبة اليوم الثلاثاء.

وطالب العجواني في الوقت ذاته "بدعم الدولة الكامل لرجال الأعمال المخلصين الذين يريدون تحقيق نهضة حقيقية لمصر"، بحسب البيان.

وقال العجواني، إن السوق المصري واعد في صناعة العدد والآلات والماكينات الصناعية، حيث سيوفر تصنيع احتياجات مصر المحلية منها ملايين الدولارات سنويا، بما يقارب 35 مليار جنيه قيمة ما يتم استيراده من الخارج، مشيرا إلى أن الدولة عازمة على رفع كفاءة المعدات الحالية، وتحديث الآلات والمعدات، فضلا عن الدعم الفني والتدريب.

وأضاف أن التوجه التنموي الشامل الذي تنتهجه القيادة السياسية، يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، ويجب استغلال ذلك والترويج للتنمية الاقتصادية المتسارعة التي تشهدها البلاد حاليا، والإصلاح الاقتصادي الجاد الذي بدأ في تهيئة المناخ الاستثماري الجاذب والذي يتيح فرصا واعدة لتعزيز الاستثمارات الأجنبية.

ووفقا للبيان، أشاد العجواني، باتخاذ الدولة خطوات جادة لتطوير شركات قطاع الأعمال العام، عن طريق تحديث الآلات والمعدات، وميكنة إجراءات العمل، بالإضافة إلى الاستثمار في البشر وتأهيل وتدريب الشباب من خلال رفع كفاءة العاملين وصقل مهاراتهم.