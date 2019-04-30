البوري يرتفع والبلطي ينخفض.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 4 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بسوق العبور مقارنة بمستواه أمس الاثنين، ليتراوح بين 59 و65 جنيها، كما ارتفع سعر كيلو السمك البوري 3 جنيهات، ليتراوح بين 47 و53 جنيها.

وتراجع سعر كيلو السمك البلطي، جنيها واحدا، ليتراوح بين 34 و36 جنيها، كما انخفض سعر كيلو الجمبري 25 جنيها، ليتراوح بين 250 و330 جنيها.

واستقر سعر كيلو السمك الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيها، كما استقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و130 جنيها.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 90 و170 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.