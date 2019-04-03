ارتفاع البلطي والمكرونة.. أسعار الأسماك في سوق الجملة اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي بنحو جنيهين، في سوق الجملة بالعبور، اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها أمس، ليتراوح بين 33 و35 جنيهًا، كما ارتفع سعر كيلو سمك المكرونة السويسي 4 جنيهات، ليتراوح بين59 و65 جنيهًا.

وتراجع سعر كيلو الجمبري 25 جنيهًا، ليتراوح بين 250 و300 جنيهًا، وفقًا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو السمك البوري ليتراوح بين 40 و50 جنيهًا، كما استقر سعر كيلو الفليه البلطي بين 30 و80 جنيهًا.

وحافظ سعر كيلو الكابوريا على مستواه، ليتراوح بين 30 و130 جنيهًا، وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 90 و170 جنيهًا.