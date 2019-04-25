اليوم.. إجازة رسمية بالبنوك والبورصة احتفالا بعيد تحرير سيناء

القاهرة- مصراوي:

يتعطل العمل في البنوك والبورصة اليوم الخميس، في إجازة رسمية احتفالا بعيد تحرير سيناء.

وكان البنك المركزي، أعلن في بيان أمس الأربعاء، عن جدول إجازاته بمناسبة تحرير سيناء وأعياد الربيع، وعيد العمال، بواقع 4 أيام، وهي اليوم والأحد والاثنين المقبلين، ثم الأربعاء المقبل.

وهي نفس العطلات التي أعلنتها إدارة البورصة أيضا في بيان منذ أيام.