14 % زيادة في أرباح اتصالات مصر خلال الربع الأول من 2019

كتب- محمد علاء الدين:

ارتفعت أرباح شركة اتصالات مصر بنسبة 14% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل إلى 299 مليون درهم إماراتي، كما ارتفعت إيرادات الشركة بنفس النسبة لتسجل 755.3 مليون درهم مقابل 663 مليون درهم في نفس الفترة من العام الماضي.

وأظهرت نتائج أعمال شركة اتصالات مصر، المنشورة ضمن موازنة الشركة الإماراتية الأم، أن إيرادات خدمات الموبايل لشركة اتصالات مصر بلغت 641.8 مليون درهم في الربع الأول من العام الجاري، مقابل 547.7 مليون درهم في الفترة المقارنة من العام الماضي.

وبلغت قيمة أصول الشركة في مصر نحو 8.6 مليار درهم، بحسب نتائج أعمال الشركة. ويبلغ سعر الدرهم الإماراتي 4.69 جنيه، وفقا لموقع البنك المركزي المصري.

وبحسب نتائج أعمال الشركة، بلغت إيرادات نشاط الإنترنت الثابت لشركة اتصالات مصر خلال الربع الأول من العام الجاري 33.7 مليون درهم، مقابل 28.5 مليون درهم في الفترة المقارنة من العام الماضي.

ووفقا لنتائج أعمال مجموعة اتصالات، تراجع الإنفاق الرأسمالي مقارنة بالعائدات لشركة اتصالات مصر خلال الربع الأول ليصل إلى 163 مليون درهم، مقابل 96 مليون درهم في نفس الفترة من العام الماضي، وتركز أغلب نفقات الشركة الرأسمالية على زيادة انتشار خدمات الجيل الرابع.

وفقدت اتصالات مصر نحو 400 ألف عميل خلال الربع الأول من العام الجاري، ليصل إجمالي مشتركي خدمات الشركة إلى 27.1 مليون مشترك مقابل 27.5 مليون مشترك في الربع الأخير من العام الماضي.

وبحسب مجموعة اتصالات، بلغ إجمالي إيرادات المجموعة الإماراتية في الربع الأول من العام الجاري 12.9 مليار درهم، بنمو طفيف قدره 1% مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، ومثلت وحدة الشركة بمصر نحو 15% من إجمالي إيرادات المجموعة.

فيما بلغ إجمالي أرباح المجموعة 6.6 مليار درهم، وساهمت اتصالات مصر بنسبة 13% من إجمالي أرباح المجموعة.