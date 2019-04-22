رئيس البنك الزراعي يدلي بصوته في الاستفتاء على تعديلات الدستور

كتبت- منال المصري:

أدلى السيد القصير رئيس البنك الزراعي المصري، بصوته على التعديلات الدستورية بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة مدينة نصر الثانوية الصناعية بنين.



وقال السيد القصير إن مشاركة الشعب في الاستفتاء على التعديلات الدستورية "واجب قومي"، كما أنها إحدى دلالات النضج السياسي ووعي الجماهير بدورها وأهمية مشاركتها في رسم مستقبلها بأيديها تدعيما للاستقرار على أرض مصر.



وأضاف أن مشاركة الجماهير بفاعلية رسالة بأن الشعب يقف بجانب مؤسساته وتؤسس لمرحلة جديدة من الإصلاح السياسي والاقتصادي.



وذكر رئيس البنك أنه طالب جميع موظفي البنك بالذهاب للإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء على التعديلات على بعض مواد الدستور "باعتباره واجب وطنى يدعم الديمقراطية".