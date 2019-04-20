"QNB" يقرر خفض الفائدة على شهادات الادخار وحسابات التوفير

كتبت-منال المصري:

قال مسؤول في خدمة العملاء ببنك قطر الوطني الأهلي "QNB"، إن البنك قرر خفض الفائدة على شهادات الادخار ذات العائد الثابت وحسابات التوفير خلال الشهر الجاري.

وأضاف المصدر لمصراوي أن البنك قرر خفض الفائدة 0.5% على شهادات الادخار ذات آجال 3 سنوات ويصرف عائدها شهريًا بداية من يوم الأحد الماضي لتتراجع الفائدة بين 12.5% مقابل 13% سابقًا.

وبحسب المصدر فإن البنك قرر أيضا خفض الفائدة 0.25% في بداية الشهر الجاري على شرائح حساب التوفير بالبنك لتتراوح بين 8.75% إلى 12.25% مقارنة 9% إلى 12.5% حسب حجم كل شريحة.

ويأتي قرار البنك بعد قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي في نهاية الشهر الماضي، بتثبيت سعر الفائدة عند مستوياتها الحالية.