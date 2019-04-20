  • عاجل:بالرقم القومي.. اعرف لجنتك الانتخابية في الاستفتاء على الدستور

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    الاستفتاء التعديلات الدستورية الطقس الدوري المصري عزل البشير أمم أفريقيا 2019

    "QNB" يقرر خفض الفائدة على شهادات الادخار وحسابات التوفير

    10:59 ص السبت 20 أبريل 2019
    "QNB" يقرر خفض الفائدة على شهادات الادخار وحسابات التوفير

    بنك قطر الوطني الأهلي

    كتبت-منال المصري:

    قال مسؤول في خدمة العملاء ببنك قطر الوطني الأهلي "QNB"، إن البنك قرر خفض الفائدة على شهادات الادخار ذات العائد الثابت وحسابات التوفير خلال الشهر الجاري.

    وأضاف المصدر لمصراوي أن البنك قرر خفض الفائدة 0.5% على شهادات الادخار ذات آجال 3 سنوات ويصرف عائدها شهريًا بداية من يوم الأحد الماضي لتتراجع الفائدة بين 12.5% مقابل 13% سابقًا.

    وبحسب المصدر فإن البنك قرر أيضا خفض الفائدة 0.25% في بداية الشهر الجاري على شرائح حساب التوفير بالبنك لتتراوح بين 8.75% إلى 12.25% مقارنة 9% إلى 12.5% حسب حجم كل شريحة.

    ويأتي قرار البنك بعد قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي في نهاية الشهر الماضي، بتثبيت سعر الفائدة عند مستوياتها الحالية.

    بنك قطر الوطني الأهلي أسعار الفائدة شهادات الادخار البنك المركزي

    الخبر التالى:

    وزارة التخطيط تنهي سلسلة الندوات التثقيفية الاقتصادية للموظفين
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان