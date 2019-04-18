الليرة التركية تتراجع مع تجدد المخاوف بشأن احتياطيات المركزي

القاهرة- وكالات:

تراجعت الليرة التركية بنسبة وصلت إلى 2% اليوم الخميس متخلية عن مكاسب حققتها في اليوم السابق، مع تجدد المخاوف بشأن احتياطيات البنك المركزي بما أثار تساؤلات بخصوص قدرة البلاد على تحمل موجة بيع أخرى في السوق، بحسب وكالة رويترز.

وهبطت العملة التركية إلى 5.8504 ليرة للدولار، وهو أدنى مستوى لها منذ أكتوبر باستبعاد انهيار مفاجئ وجيز في يناير. وبحلول الساعة 0949 بتوقيت جرينتش، سجلت الليرة 5.8240 أمام الدولار.

وفقدت الليرة نحو 30 بالمئة من قيمتها في 2018 عندما دفعت أزمة العملة الاقتصاد التركي إلى الركود. كما انخفضت قيمة العملة التركية بنسبة عشرة بالمئة أخرى هذا العام بسبب مخاوف من التحول المتزايد للأتراك نحو العملات الأجنبية واستعداد الحكومة لتطبيق إصلاحات شاملة وتدهور العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة.

وذكرت صحيفة فايننشال تايمز أمس الأربعاء أن المركزي التركي عزز احتياطياته من النقد الأجنبي بمليارات الدولارات من عبر الاقتراض القصير الأجل، مما أثار مخاوف المستثمرين من أن البلاد تبالغ في قدرتها على حماية نفسها في حال وقوع أزمة جديدة لليرة.

وأظهرت بيانات نشرت اليوم الخميس أن صافي احتياطيات النقد الأجنبي للبنك المركزي التركي بلغ 162.43 مليار ليرة (28.44 مليار دولار) في 12 أبريل، ارتفاعا من 157.3 مليار ليرة قبل أسبوع.

وتصدر الأرقام بالليرة، وتحولها رويترز إلى الدولار الأمريكي باستخدام سعر الصرف الرسمي للبنك المركزي في اليوم السابق.